'MAX Maakt Mogelijk': een bijzondere verrassing voor Theo

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Op zondag 5 januari zendt MAX om 19.15 uur op NPO 2 de laatste aflevering van dit seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk' uit, het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult.

In deze aflevering onder meer aandacht voor oud-bokser Theo, een man die worstelt met zijn laaggeletterdheid.

Theo is laaggeletterd, hij heeft nooit leren lezen en schrijven. 'Ik heb 40 jaar gewerkt als betontimmerman en als ik een lijst moest maken met alle onderdelen die we mee moesten nemen voor een klus, dan onthield ik deze onderdelen en liet ik één dag van tevoren mijn vrouw dit allemaal opschrijven.'

Theo’s vrouw deed ook alle post en administratie, maar toen zij tien jaar geleden overleed, moest Theo het zelf doen. Hij roept sindsdien vaak de hulp in van zijn dochters. 'Maar ik vind het erg dat ik voor bankzaken afhankelijk van hun ben.' De computer wordt sinds het overlijden van Theo’s vrouw ook niet meer gebruikt. 'Ik kom er toch niet uit. Vroeger kon ik me er nog weleens voor schamen, dan was je gek als je niet kon lezen en schrijven, maar dat heb ik nu niet meer. Wel heb ik het er soms moeilijk mee. Zeker omdat we in een tijd leven waarin het van je wordt gevraagd dat je meegaat in e-mail, lezen en schrijven. Ik vind het af en toe ook moeilijk dat vrienden dan wat plaatsen op Facebook, ook foto’s van mij, en dat ik dan altijd andere mensen moet inschakelen om me te laten vertellen wat mensen eronder schrijven. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de reacties. Dat is dan echt lastig voor mij. En soms kijken mensen je nog steeds aan hoor, als je ze vraagt om iets voor je te lezen of schrijven!'

Omdat Theo toch graag zelf beter wil leren lezen en schrijven, krijgt hij nu elke vrijdagochtend les in de bibliotheek in IJmuiden. Om Theo te verrassen staat Jan Slagter op een ochtend bij Theo voor de deur met een persoonlijke boodschap van Prinses Laurentien, die al jaren nauw betrokken is bij de aanpak van laaggeletterdheid. De mooie woorden van de prinses ontroeren Theo zichtbaar. Daarna neemt Jan Slagter Theo mee voor een middagje boksen, dat is wat Theo vroeger het liefste deed. Niemand minder dan drievoudig Europees Kampioen Arnold Vanderlyde wacht hem op in de ring.'

'MAX Maakt Mogelijk', zondag 5 januari om 19.15 uur op NPO 2.