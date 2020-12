'MAX Maakt Mogelijk' bezoekt Theo en trekt weer naar Moldavië

'MAX Maakt Mogelijk' bezoekt Theo en trekt weer naar MoldaviŽ

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Theo wordt na het overlijden van zijn vrouw geconfronteerd met zijn analfabetisme. Zijn vrouw regelde alle post, papieren en administratie. Maar als Jan Slagter Theo in 2019 opzoekt, is Theo net gestart met een taalcursus.

De aandacht voor het verhaal van Theo deed hem erg goed en daarom zoeken we hem opnieuw op. Het lezen en schrijven gaat veel beter en kwam tijdens de lockdown goed van pas. Hij houdt nu zelfs lezingen op scholen, om het belang van lezen en schrijven te benadrukken.

Tientallen oma’s en opa’s moeten in Moldavië van hun karige pensioen ook de kleinkinderen onderhouden. De ouders van de kinderen zijn ook arm óf vertrokken naar het buitenland en laten niks meer van zich horen. Een pensioen van vijftien euro is voor de ouderen zelf al te weinig om van rond te komen. Met drie of vier kleinkinderen erbij is dagelijks eten niet aan de orde en de huisjes zijn in zeer slechte staat. Geld voor onderhoud is er niet. De muren zijn van een soort klei, plafonds lekken en geld voor kolen of hout, om de vrieskou buiten te houden, is er niet.

'MAX Maakt Mogelijk' wil voorkomen dat de kleinkinderen dezelfde uitzichtloze toekomst tegemoet gaan als hun grootouders. Door de huisjes op te knappen en voedselpakketten te brengen, ontlasten we de oma’s en geven we de kinderen een veilig thuis.

'MAX Maakt Mogelijk', zaterdag 5 december om 18.50 uur op NPO 2.