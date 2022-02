'Matthijs Gaat Door' ontvangt het gezin Dagelet

De leden van de familie Dagelet zijn meer dan alleen acteurs. Het gezin is ook een echte jazz familie. Het is dan ook geen toeval dat de kinderen de namen dragen van beroemde jazz muzikanten.

Matthijs praat met moeder Esther Apituley, vader Hans Dagelet, broers Monk en Mingus en zus Charlie Chan over hun liefde voor jazz. En ze spelen samen met de Sven Hammond Big Band.

Het Boek van de Week is 'De verborgen geschiedenis' van Donna Tartt. Het debuutroman van Tartt was bij de verschijning al een ware sensatie. Dertig jaar na dato is het boek weer ongekend populair bij een hele nieuwe generatie twintigers.

Gijs Scholten van Aschat speelt zijn bewerking van de Crosby, Stills, Nash & Young klassieker '4 + 20'. Patricia Paay is Forever Young. De finale is voor Guus Meeuwis en Poke. Samen met de Sven Hammond Big Band spelen ze een bigband versie van de Meeuwis klassieker 'Per spoor'.

'Matthijs Gaat Door', zondag 20 februari om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 1.