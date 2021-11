Martin Garrix op de vlucht in eerste aflevering nieuwe reeks 'Het Jachtseizoen'

Nederlands populairste YouTube serie, 'Het Jachtseizoen', keert op zaterdag 13 november terug. Op het YouTube-kanaal van StukTV (2,5 miljoen abonnees) is wekelijks te zien hoe Giel, Thomas en Stefan alles uit de kast halen om bekende boeven te pakken.

Het zesde seizoen wordt groots afgetrapt met wereldster Martin Garrix. Hij bereidde zich vijf weken lang voor op zijn ontsnapping, maar lukt het hem om uit de handen van het StukTV-team te blijven? De eerste aflevering van 'Het Jachtseizoen' is vanaf zaterdag 13 november om 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van StukTV.

'Het Jachtseizoen' is de meest succesvolle online serie van Nederland. Bij de start van het vorige seizoen behaalde de eerste aflevering 1,6 miljoen views binnen 48 uur: een officieel YouTube record. Afgelopen weken was op SBS6 ook een speciaal voor tv geproduceerde editie van 'Het Jachtseizoen' te zien. Hierin kropen verschillende BN'er-duo’s voor één dag in de huid van een voortvluchtige crimineel. Voor de nieuwe reeks op YouTube zien we weer hoe één bekend persoon vier uur lang uit handen van team STUK probeert te blijven.

Door het succes staan bekende Nederlanders in de rij om mee te doen én bereiden zij hun ontsnapping tot in detail voor. Naast Martin Garrix worden dit seizoen onder anderen Kraantje Pappie, Kees van der Spek en Eloise van Oranje achtervolgd door de mannen van StukTV.

Giel de Winter: 'We hebben keihard gewerkt om met dit online seizoen de tv-reeks te overtreffen, en dat is by far gelukt! Martin Garrix stond al vanaf de start van 'Het Jachtseizoen' hoog op ons lijstje en dit keer doet hij eindelijk mee. Doordat we dit jaar nog strenger op de regels zijn, hebben we de boeven uitgedaagd om creatiever te zijn tijdens de vlucht. En eerlijk, Garrix heeft én volgens de regels gespeeld, én groots uitgepakt zoals je van deze wereldster verwacht.'

'Het Jachtseizoen' is geproduceerd door StukTV in samenwerking met Samsung, Opel en Snickers Creamy.

'Het Jachtseizoen', vanaf zaterdag 13 november wekelijks om 17.00 uur op het YouTube-kanaal van StukTV.