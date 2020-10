Mark Rutte en Hugo de Jonge te gast bij 'Tijd voor MAX' vanuit 's-Hertogenbosch

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Dinsdag 6 oktober start het landelijke initiatief Aandacht voor elkaar in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch. Met Aandacht voor elkaar, onderdeel van de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid, wil de overheid steun geven aan alle initiatieven rond corona die in het land zijn ontstaan.

'Tijd voor MAX' is bij de aftrap aanwezig en ontvangt na afloop de hoofdrolspelers, waaronder bewindspersonen Mark Rutte en Hugo de Jonge, in de studio op locatie.

Tijdens de aftrap van Aandacht voor elkaar in ’s-Hertogenbosch gaan minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in gesprek met tien Brabanders en Bosschenaren. Zij zijn de afgelopen maanden op verschillende manieren in aanraking gekomen met het coronavirus: van patiënten en zorgprofessionals tot ondernemers en mensen uit het onderwijs. Na afloop van de gesprekken is er een speciale uitzending van 'Tijd voor MAX', eveneens vanuit Congrescentrum 1931, alwaar het initiatief wordt gelanceerd. Mark Rutte en Hugo de Jonge schuiven aan bij Sybrand en Martine, en ook de tien Brabanders en Bosschenaren zijn aanwezig. Zij vertellen over het initiatief, delen hun ervaringen en blikken terug op de gevoerde gesprekken.

Ook O’G3NE is dinsdag 6 oktober te gast bij 'Tijd voor MAX'. Lisa, Amy en Shelley komen uit Brabant en hebben de afgelopen maanden in quarantaine gezeten. Speciaal voor de gelegenheid zingen zij een toepasselijk lied.

'Tijd voor MAX vanuit ’s-Hertogenbosch', dinsdag 6 oktober om 17.10 uur op NPO 1.