Mariëlle Tweebeeke presenteert 'Andere Tijden'-serie 'Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen'

De huren rijzen de pan uit. En met een gemiddeld inkomen is het bijna onmogelijk om een huis te kopen. Jongeren wonen steeds langer bij hun ouders. We zitten middenin een wooncrisis.

Wat is er misgegaan en wat kunnen we leren van de geschiedenis? 'Andere Tijden' (NTR) presenteert een nieuwe vierdelige serie waarin Mariëlle Tweebeeke de kijker meeneemt in een reis door de tijd.

Voor deze serie verlaat Mariëlle de 'Nieuwsuur'-desk om op pad te gaan in Nederland. De vier afleveringen gaan achtereenvolgens over de strijd tegen verkrotting in het begin van de 20e eeuw, het Tuinstadideaal van de jaren 20 en 30, de ‘bouwen bouwen bouwen’-gedachte van de jaren 50 en 60 en tot slot de opkomst van de Vinex-woningen én het marktdenken vanaf de jaren 90.

Aflevering 1 (vrijdag 3 februari): Van krot tot arbeiderspaleis

Aan het begin van de 20e eeuw leven veel arbeiders nog in krotwoningen, met een schrijnend gebrek aan hygiëne. Zo kan het niet langer. De politiek grijpt in: in 1901 wordt een heuse Woningwet aangenomen. Voor het eerst gaat de overheid investeren in betaalbare huurwoningen, van Groningen tot Goes en van Den Haag tot Dedemsvaart. Met stromend water, riolering en voldoende frisse lucht. De woningcorporaties krijgen een centrale rol en idealistische architecten slaan aan het bouwen. Eén van hen is Michel de Klerk, zoon van een diamantslijper die zich opwerkt tot een leidende figuur van de zogenaamde Amsterdamse School. Zijn bekendste werk is Het Schip, een waar arbeiderspaleis in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

Vanuit een van de nog altijd iconische woningen van Het Schip onderzoekt Mariëlle hoezeer de Woningwet van 1901 Nederland heeft veranderd. Maar ook hoe alles anders wordt als de overheid eind jaren twintig stopt met het financieren van woningbouw.

Aflevering 2 (vrijdag 10 februari): De vlucht naar het groen

Mariëlle begint haar zoektocht in ‘tuinstad’ Hilversum bij een nog altijd zeer populaire jarendertigwoning – een huis met een verhaal.

Aflevering 3 (vrijdag 17 februari): Bouwen, bouwen, bouwen

In deze aflevering begeeft Mariëlle zich naar de Zwolse wijk Dieze, waar in 1962 de miljoenste naoorlogse woning van Nederland wordt opgeleverd.

Aflevering 4 (vrijdag 24 februari): De Vinex-wijk: het huis als verdienmodel

Mariëlle start haar zoektocht in de laatste aflevering vanuit een woning in Brandevoort, een Vinex-wijk in Helmond opgetrokken in ‘neo-traditionele’ stijl.

Mariëlle Tweebeeke presenteert 'Andere Tijden'-serie 'Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen', vrijdag 3 t/m 24 februari om 22.20 uur op NPO 2.