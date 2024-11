Marcel Musters is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Marcel Musters, bekend van rollen in 'Gooische Vrouwen', 'Penoza', 'Dik Trom', 'Lucia de B.' en 'God Only Knows', maakte bij zijn Gouden Kalf-acceptatiespeech bekend te stoppen als acteur.

Na jarenlange roofbouw op zijn lichaam en geest, resulterend in een zware burn-out en hartproblemen, besloot hij zijn carrière te herzien. Hij omarmde zijn burn-out, die hij liever een 'burn-in' noemt, als keerpunt. Dit leidde tot een zoektocht naar een nieuwe invulling van zijn leven, daarbij misschien wel geïnspireerd door zijn hond Mika, die onverwacht een bijzondere rol kreeg in zijn herstel.

'De Geknipte Gast', vrijdag 22 november om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.