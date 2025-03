Mandy woensdag in 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren?

Mandy is niet alleen het mooiste, maar ook het braafste meisje van de klas. Ze valt liever niet op, omdat ze bang is dat haar grote geheim uitkomt. Met theater en dans kan ze even ontsnappen aan de werkelijkheid. Op 14-jarige leeftijd vertelt Mandy een schoolvriendin dat ze al jarenlang door haar opa wordt misbruikt. Een onthulling die er gelukkig voor zorgt dat het misbruik stopt, alleen begint voor Mandy dan pas de verwerking. Mandy vertelt over haar jeugd waarin zij in 2 werelden geleefd heeft en het trauma waarmee ze moest leren omgaan. Ook keert Mandy terug naar plekken en personen die een belangrijke rol in haar leven hebben gespeeld.

Het mooiste meisje van de klas op tv

