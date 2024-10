Malou Gorter is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Landelijk geniet zij bekendheid als Merel in de serie 'Oogappels', maar actrice Malou Gorter viert al jaren successen in het theater, films en series.

Het afgelopen jaar schitterde zij in de bekroonde serie 'De Joodse Raad'. In oktober gaat Malou weer het theater in met het stuk 'Branden'. Al op jonge leeftijd wist Malou dat ze het podium op wilde. Ze vond hierin de ideale uitlaatklep voor de ongrijpbare gevoelens over de dood van haar vader, die overleed toen zij zeven jaar oud was.

'De Geknipte Gast', vrijdag 4 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.