Maart vol humor: Comedy Central serveert comedyklassiekers en publieksfavorieten
Maart staat bij Comedy Central volledig in het teken van herkenbare chaos, scherpe satire en tijdloze comedy. De zender presenteert deze maand een ijzersterke mix van geliefde sitcomklassiekers, gloednieuwe seizoenen en iconische filmavonden.
Van de terugkeer van 'Everybody Loves Raymond' tot een gloednieuw seizoen van 'Family Guy', en van Eddie Murphy-actiecomedy tot de vlijmscherpe actualiteit van 'The Daily Show with Jon Stewart', maakt Comedy Central van maart dé maand om in te tunen, te ontspannen en vooral volop te lachen.
EVERYBODY LOVES RAYMOND
Maandag t/m vrijdag | 22.00 uur | Première op 2 maart
Alles draait om Ray Barone en zijn eeuwig bemoeizuchtige familie. 'Everybody Loves Raymond' zet het dagelijks gezinsleven op scherp met herkenbare misverstanden, rivaliteit tussen broers en schoonouders die nét iets te dichtbij wonen. Met ijzersterke performances en tijdloze sitcomhumor is deze klassieker vanaf 2 maart elke werkdag te zien, inclusief alle seizoenen.
FAMILY GUY SEIZOEN 24
Vrijdagen | 20.00 uur | Première 20 maart
Het 24e seizoen van 'Family Guy' trapt af met de 450e aflevering en het langverwachte eerste echte gesprek tussen Lois en Stewie. Verwacht scherpe grappen, verwijzingen naar de geschiedenis van animatietelevisie en vertrouwde gaststemmen in een nieuw seizoen vol typische 'Family Guy'-chaos.
BEVERLY HILLS COP TRILOGY
Zondagen | 20.30 uur | 8, 15 en 22 maart
Axel Foley keert terug naar Comedy Central. In deze iconische trilogie volgt de kijker de street‑smart Detroit‑politieagent terwijl hij zich staande houdt in Beverly Hills. Met Eddie Murphy in topvorm, volop actie en humor, zijn deze films elke zondagavond een must-see.
THE DAILY SHOW
Dinsdagen vanaf maart | 23.30 uur
Jon Stewart is elke dinsdag in 2026 terug met 'The Daily Show', gewapend met scherpe humor, gedurfde meningen en nul geduld voor onzin. Als het nieuws je laat huilen, zorgt Jon ervoor dat je keihard moet lachen.
WEEKENDFILMS
Vrijdag, zaterdag en zondag | Om 20.30 of 21.00 uur
Naast de film-, talkshow- en seriepremières staat het weekend bij Comedy Central in het teken van geliefde comedyklassiekers. Kijkers kunnen onder andere genieten van 'Bee Movie', 'The Simpsons Movie', 'Kung Fu Panda' 1 en 2, 'Me, Myself and Irene', 'The Dictator' en 'The Campaign'. Perfect om het weekend af te sluiten – of juist in te duiken – met een flinke dosis humor.
https://www.comedycentral.nl/
Kijktip van de dag
CIA-agenten FDR en Tuck zijn onafscheidelijke partners en de beste vrienden. Tot ze allebei vallen voor de charmes van dezelfde vrouw: Lauren. Wat begint als een onschuldig verleidingsspelletje, verandert al gauw in een meedogenloze oorlog. De twee spionnen gooien al hun vaardigheden en technologische snufjes in de strijd om hun doelwit te verleiden en de ander buitenspel te zetten.
'This Means War', film uit 2012 met oa. Reese Witherspoon, om 20.35 uur op VTM 3.