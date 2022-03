Maart is 'Teen Titans Go!' maand op Cartoon Network

De Teen Titans nemen in maart Cartoon Network over! Op 5 maart om 10.40 uur zie je de première van de gloednieuwe film 'Teen Titans Go! vs Teen Titans', doordeweeks zie je het allerbeste van Robin, Starfire en Co met nieuwe afleveringen van seizoen 7 en in de weekenden je favoriete klassiekers.

'Teen Titans Go! vs Teen Titans - film'

Werelden botsen met elkaar als de mysterieuze 'Master of Games' boven Titans Tower verschijnt en de Teen Titans het moeten opnemen tegen hun grotere, serieuzere tegenhangers. De helden moeten hun verschillen opzij zetten en samenwerken om hen tegen te houden. Het is een multiversum-noodsituatie die alleen kan worden opgelost door niet één, maar twee versies van de Teen Titans!

De film is te zien op zaterdag 5 maart om 10.40 uur. De herhaling van 'Teen Titans Go! Vs Teen Titans' zie je op zaterdag 12 maart om 13.50 uur en op zondag 27 maart om 10.40 uur.

'Teen Titans Go!' – nieuwe afleveringen van seizoen 7

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in Teen Titans Go! Kom erachter hoe het leven van een tiener-superheld er nou echt uitziet… wanneer de cape af gaat. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle hilarische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur, binnen- en buitenshuis.

De gloednieuwe afleveringen van seizoen 7 zie je vanaf 7 maart doordeweeks om 17.30 uur alleen bij Cartoon Network! Herhaling de volgende dag om 14.55 uur.

'Teen Titans Go! Take over' – weekend marathons

De Titans nemen Cartoon Network over! Om de komst van de nieuwe afleveringen te vieren, kun je in de weekenden jouw favoriete afleveringen zien. Beleef de epische avonturen en de dagelijkse tienerperikelen van Robin, Cyborg, Starfire, Raven en Beast Boy.

Bekijk je favoriete afleveringen in het weekend van 5 maart tot en met 27 maart van 10.40 uur tot 15.20 uur op Cartoon Network!