Maandag nieuwe kleurenbeelden van Johan Cruijff in 'Andere Tijden Sport'

Op de sterfdag van Johan Cruijff onthult 'Andere Tijden Sport', het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR, de vondst van nieuwe kleurenbeelden van de beste voetballer die Nederland ooit heeft gekend.

In tijden waarin de meeste tv-beelden nog zwart-wit waren, legt Amsterdammer Louis van Schoonhoven vanaf de tribune Cruijff vast. Hoe kan het dat deze beelden al die jaren ongezien zijn gebleven?

Regisseur Marcel Goedhart: 'Uit een brei van honderden minuten beeld hebben we de mooiste en meest bijzondere beelden geselecteerd. Het voelde voor ons een beetje alsof er een nieuwe Van Gogh of Vermeer was ontdekt. De jonge Cruijff in kleur, sprieterig, klein, een danser, maar nooit bang en keihard in de duels ook.'

Tussen 1963 en 1973 filmt Amsterdammer Louis van Schoonhoven met zijn 8 mm filmcamera Cruijff en Ajax, in een tijd waarin lang niet alles werd vastgelegd en tv-beelden nog zwart-wit waren. De beelden tonen een ster in wording én de ontwikkeling van Ajax. Een club in degradatiezorgen in 1964, maar de beste van de wereld in 1972. De amateurfilmer is werkelijk gek van Cruijff. De meer dan driehonderd filmpjes liggen opgeslagen in het mediamuseum van Beeld & Geluid en zijn ontdekt door Frits van Rijn, redacteur van 'Andere Tijden Sport', bij de familie van de inmiddels overleden filmer. Oud-teamgenoot Klaas Nuninga, die het debuut van Cruijff meemaakte, Arie van Eijden, die met Johan in de jeugd speelde, Ajax-ploeggenoot Jan Mulder, tegenstander Rinus Israël en voormalig medespeler Ruud Krol kijken naar de beelden en zijn verrast. Rayane Bounida en Sean Steur, de nieuwe talenten van Ajax vermaken zich ook als ze de shots zien van hun oude held.

Samenstelling en regie: Marcel Goedhart

Redactie: Steven van der Gaag, Frits van Rijn, Monique Tesselaar

Presentatie: Dione de Graaff

'Andere Tijden Sport – Gek van Cruijff', maandag 24 maart te zien om 20.30 uur op NPO 1.