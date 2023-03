Maandag is er het 'EenVandaag Verkiezingsdebat'

Vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt twee dagen voor de Provinciale Staten-verkiezingen het 'EenVandaag Verkiezingsdebat' gehouden.

Voor een zaal met 800 studenten gaan zeven politiek leiders, in wisselende samenstelling, met elkaar in debat over stikstof, migratie en economie. Alle debatten, die in totaal vijftig minuten duren, staan onder leiding van 'EenVandaag'-presentator Pieter Jan Hagens. In de zaal zitten studenten van MBO, HBO en de universiteit.

'EenVandaag Verkiezingsdebat', maandag 13 maart om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.