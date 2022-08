Maandag in 'VPRO Tegenlicht': The Gender Games

Kan topsport een sector worden waarin voorbeeldige gelijkheid bestaat? Campagnes voor gelijker salaris tussen mannelijke en vrouwelijke topsporters behalen de eerste successen.

Er is inmiddels veel onderzoek gaande naar inclusie en gelijkheid in de sport en veel sporters zetten zich in tegen ongelijkheid en discriminatie in de sportwereld. Maar er is nog een lange weg te gaan, want professionele hardloopwedstrijden in de vrouwencategorie worden nog steeds beheerst door geslachtstesten, metingen van testosterongehaltes en rechtszaken.

Transgender vrouwen die zich aanmelden voor damescompetities leiden steevast tot felle discussies. Level playing field en inclusiviteit in de sport lijken te botsen met biologische verschillen en fair play. Zijn gender-inclusieve sporten en eerlijke competities met elkaar in overeenstemming te brengen? 'VPRO Tegenlicht' werpt een blik op de sportindustrie en vraagt vrouwelijke sporters en gender-theoretici naar hun ideale toekomst van de vrouwensport.

Met onder anderen:

Payoshni Mitra (zij/haar), campagnevoerder voor de afschaffing van sekse-testen in de vrouwensport.

Madeleine Pape (zij/haar), ex-hardloopster. Ze was tijdens haar carrière getuige van genderongelijkheid en de ontwikkeling van geslachtscontroles. Nu houdt ze zich bezig met onderzoek naar inclusie en gelijkheid in de sport.

Judith Butler (die/diens), Amerikaans filosoof en genderwetenschapper.

Anne Liebermann (die/diens), directeur van Athlete Ally, een organisatie die zich inzet tegen ongelijkheid en discriminatie in de sportwereld.

Pia Mann (zij/haar), voetbalactivist bij Discover Football, een Duits netwerk dat voetbal gebruikt in de strijd tegen discriminatie van vrouwen*.

Charlotte Jerke (zij/haar), trans vrouw, docent op een middelbare school in Berlijn en voetbalster bij vrouwen*voetbalclub DFC Kreuzberg.

Aminatou Seyni (zij/haar), een Nigerse atlete die door regels van World Athletics niet meer mocht uitkomen op de 400 meter sprint, vanwege een te hoog gehalte aan mannelijke hormonen.

Richard Budgett (hij/hem), medisch directeur van het IOC. Hij kwam terug op zijn eerdere punt dat trans vrouwen moest verplichten om hun testosteron te verlagen om mee te kunnen doen in competities.

* = cisvrouwen, non-binaire personen, trans vrouwen

Regie: Nirit Peled

Research: Carlijn Teeven, William de Bruijn

Montage: Paul Delput

Productie: Koos van de Merbel, Regina Rijpkema

Eindredactie: Doke Romeijn & Geert Rozinga

'VPRO Tegenlicht: The Gender Games', maandag 29 augustus om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.