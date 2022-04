Maandag in 'Spoorloos': Vindt Angela in Colombia ook haar vader?

In 'Spoorloos' van vorige week ontmoette Angela haar Colombiaanse biologische moeder Yolanda, door wie ze als baby ernstig mishandeld zou zijn. Yolanda ontkent dat zij schuld heeft aan het letsel dat Angela heeft opgelopen.

Het is voor Angela erg verwarrend. Ze hoopt dat haar Colombiaanse biologische vader Elpidio meer weet. Volgens haar moeder is Elpidio, haar ex-man, niet Angela’s vader. Ze zou overspel hebben gepleegd en zwanger zijn geraakt. Bij de scheiding bleef Angela daarom bij Yolanda en nam Elpidio hun zoon mee.

De nieuwe echtgenote van Angela’s vader blijkt veel te weten over Yolanda en trekt haar verhalen in twijfel. Is Elpidio toch de vader van Angela?

'Spoorloos' is een programma dat mensen wil verbinden en zich richt op directe familieleden die elkaar uit het oog verloren zijn of elkaar nog nooit ontmoet hebben. Het KRO-NCRV format van 'Spoorloos' is inmiddels wereldwijd in zo’n honderd landen te zien geweest.

'Spoorloos', maandag 18 april bij KRO-NCRV om 21.20 uur op NPO 1.