Maandag in 'Radar': online identiteitsfraude te makkelijk gemaakt

Het is nu te makkelijk om online contracten af te sluiten onder de identiteit van iemand anders. Bedrijven zouden daarom een extra verificatietool moeten inbouwen. Daarvoor pleit het consumentenprogramma 'Radar'.

In de aflevering van vanavond wordt een casus behandeld waarbij een gedupeerde maandenlang incassorekeningen ontvangt van Energiedirect naar aanleiding van een contract dat op een ander adres werd afgesloten. Pas na tussenkomst van Radar scherpt Energiedirect, dochteronderneming van Essent, het beleid aan.

Met een vals e-mailadres is rond juni vorig jaar met haar naam en bankrekeningnummer een energiecontract afgesloten bij Energiedirect. Op dit adres wordt ontzettend veel energie verbruikt. Energiedirect gelooft de gedupeerde in eerste instantie niet als zij zich tot hen wendt. Zij blijven incassorekeningen sturen en dreigen zelfs met een deurwaarder. Ook de politie onderneemt geen actie. In 'Radar Checkt!' gaat Fons Hendriks naar het adres waarop het energiecontract is afgesloten. Hier blijkt een groep krakers te wonen die bekend zijn bij de politie. Pas na tussenkomst van 'Radar' besluit Energiedirect de gedupeerde terug te betalen en hun eigen beleid aan te scherpen met een extra verificatietool.

Niet alleen bij Energiedirect is het mogelijk om online met valse gegevens vrij makkelijk identiteitsfraude te plegen. Bedrijven ondernemen onvoldoende stappen om de identiteit te verifiëren bij het online afsluiten van koopovereenkomsten. De PVDA overweegt hierover schriftelijke kamervragen te stellen naar aanleiding van de aflevering van vanavond. Zij pleiten voor bijvoorbeeld extra bankrekeningcontrole en een omgekeerde bewijslast. De consument zou niet de dupe mogen zijn van extra regelwerk en financiële gevolgen. De leverancier zou bij een melding de levering meteen moeten stopzetten en moeten bewijzen dat er géén sprake is van identiteitsfraude

Henriette Setz, directeur van Essent: 'Wij gaan ons proces onder de loep nemen en wij doen aangifte bij de politie omdat dit echt criminelen zijn die hiermee hebben gefraudeerd.'

