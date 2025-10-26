Maandag in 'Radar': energiecontracten ZZP'ers en macht van VvE's

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 26 oktober 2025
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Je bent ZZP'er en krijgt een energieadviseur aan de lijn. Die laat weten dat je veel geld kan besparen op je energiecontract als je overstapt naar een zakelijk contract. Achteraf blijken er allerlei dingen niet te kloppen en heb je een contract ondertekend wat een ander bedrijf machtigt om jouw energiezaken te regelen.

Als je er vanaf wil, wordt er gedreigd met forse boetes. Wie zitten hier achter? Fons zoekt het uit.


Als een woningcorporatie de meerderheid van stemmen in een VvE (Vereniging van Eigenaren) heeft, trek je als particuliere eigenaar al snel aan het kortste eind. Zo’n scheve verhouding leidt regelmatig tot conflicten. Bijvoorbeeld als er sprake is van belangenverstrengeling of achterstallig onderhoud. Waar kun je dan als particuliere eigenaar terecht? 

'Radar', maandag 27 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
