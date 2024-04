Maandag in 'Radar': duur internet

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Vast internet is bijzonder duur in Nederland, ook in vergelijking met andere Europese landen. Dat ligt aan gebrek aan concurrentie.

Maar liefst 75% van de internetmarkt is in handen van maar twee bedrijven: KPN en Ziggo. Bovendien wordt veel reclame gemaakt voor abonnementen met hoge internetsnelheden die vaak helemaal niet nodig zijn. Waarom zorgt de overheid niet voor meer concurrentie op de markt?

In 'Radar Checkt'! het bedrijf Digihero, dat zich richt op het MKB met aanbiedingen voor sneller internet. Bij 'Radar' komen klachten binnen over agressieve verkoopmethodes en torenhoge opzegboetes. Fons gaat langs. En wat doen de vier grote datingapps: Tinder, Lexa, Bumble en Happn om jou te beschermen tegen oplichting via nepaccounts? 'Radar' neemt de proef op de som. 'Radar', maandag 15 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.