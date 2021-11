Maandag in 'Radar': aanvullende verzekeringen verder uitgekleed

De premie voor de aanvullende zorgverzekering is de afgelopen jaren gestegen en in veel gevallen is het aantal behandelingen of de vergoeding die je krijgt flink uitgekleed. Je kunt bijvoorbeeld minder vaak naar de fysiotherapeut.

Ook bij de tandarts, voor alternatieve behandelingen en een bril moet je steeds vaker een deel zelf betalen. Met andere woorden: Nederlanders betalen steeds meer voor minder.

Nederlanders zijn graag goed verzekerd. De basisverzekering is voor iedereen verplicht en in 2021 is 85% aanvullend verzekerd. 'Radar' hield een Testpanel enquête die door ruim 31.000 mensen is ingevuld. Vier van de vijf mensen heeft een aanvullende verzekering omdat ze bang zijn voor kosten. Toch is het de vraag of het altijd verstandig is om een aanvullende verzekering af te sluiten. Wat veel mensen niet weten is dat zorgverzekeraars op de aanvullende verzekeringen namelijk wél winst mogen maken. Ook mogen verzekeraars bij aanvullende verzekeringen wel medisch selecteren en verzekerden weigeren.

Zorgverzekeraars bepalen zelf de inhoud van het aanvullende pakket. Zij besluiten hoeveel behandelingen of kosten je vergoed krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie, chiropractie, tandarts of de aanschaf van een nieuwe bril of contactlenzen. In de afgelopen jaren zijn deze pakketten steeds schraler geworden. Zo kon je in 2007 voor zo'n 30 euro per maand een aanvullende verzekering afsluiten voor 41 fysio-behandelingen of meer. Dat is al lang niet meer mogelijk.

Vergelijkingssite Zeker.com maakte voor 'Radar' een analyse dat onbeperkte fysio in 2022 nog maar door één verzekeraar online wordt aangeboden (VvAA Excellent) en daarvoor betaal je (naast je basisverzekering) 127,42 euro per maand. In 2016 waren er nog tien aanbieders van onbeperkte fysiotherapie en was de gemiddelde maandpremie: 80,63 euro. Hetzelfde principe gaat op voor de aanvullende tandartsverzekeringen en voor de aanvullende verzekeringen voor brillen en contactlenzen.

Verder in 'Radar': uitreiking Loden Leeuw 2021 en 'Radar Checkt!' meer dan 600 klachten bij 'Radar' over a.s.r. Vitality.

'Radar', maandag 23 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.