Deze onderwerpen komen maandag voorbij in 'Radar'

Om het vochtprobleem in de honderden huurhuizen in de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede aan te pakken, zet Woningcorporatie De Woonplaats in op de zogeheten E-dryer.

Een elektronisch kastje dat optrekkend vocht uit muren zou verdrijven. Zelf spreken ze van positieve resultaten, maar volgens deskundigen is daar geen wetenschappelijk bewijs voor.

Wanneer je in de jeugdzorg zit, 18 wordt en dus officieel volwassen, kan het zo zijn dat je hulp per direct stopt. Je komt zelfs weer onderaan de wachtlijst te staan, maar deze keer voor de volwassen GGZ. Zeer onwenselijk, zeggen experts uit het vakgebied. Fons gaat in gesprek met Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd & Sport.

Producten als potgrond die in het tuincentrum als milieuvriendelijk en biologisch worden gepresenteerd, kunnen nog altijd grote hoeveelheden turf bevatten. En dat is schadelijk voor het milieu. Waar moet je op letten als consument in het tuincentrum? En welke claims mogen producenten wel en niet doen?

