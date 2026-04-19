Deze onderwerpen komen maandag voorbij in 'Radar'

zondag 19 april 2026
Om het vochtprobleem in de honderden huurhuizen in de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede aan te pakken, zet Woningcorporatie De Woonplaats in op de zogeheten E-dryer.

Een elektronisch kastje dat optrekkend vocht uit muren zou verdrijven. Zelf spreken ze van positieve resultaten, maar volgens deskundigen is daar geen wetenschappelijk bewijs voor.


Wanneer je in de jeugdzorg zit, 18 wordt en dus officieel volwassen, kan het zo zijn dat je hulp per direct stopt. Je komt zelfs weer onderaan de wachtlijst te staan, maar deze keer voor de volwassen GGZ. Zeer onwenselijk, zeggen experts uit het vakgebied. Fons gaat in gesprek met Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd & Sport.

Producten als potgrond die in het tuincentrum als milieuvriendelijk en biologisch worden gepresenteerd, kunnen nog altijd grote hoeveelheden turf bevatten. En dat is schadelijk voor het milieu. Waar moet je op letten als consument in het tuincentrum? En welke claims mogen producenten wel en niet doen?

'Radar', maandag 20 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Maandag 20 april 2026 om 20u30  »
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

'ChÃ¢teau Planckaert'

De familie keert terug naar Frankrijk, waar de renovatie van het kasteel eindelijk in een hogere versnelling gaat. De binnenwerken zijn gestart en dat geeft iedereen weer goede moed. Terwijl op het kasteel de hamers en het beton in het rond vliegen, ontbreekt een vertrouwd gezicht: Junior moet thuis revalideren na een nieuwe knieoperatie. Ook Elara krijgt met tegenslag te maken en belandt bij een Franse arts. Maar er valt ook wat te vieren. Iluna wordt 21 en de familie wil er een onvergetelijke dag van maken. Onvergetelijk is zeker ook het kanovaren. Eddy en Christa blijken allesbehalve natuurtalenten op het water, met hilarische momenten tot gevolg.

'Château Planckaert', om 20.05 uur op VRT 1.

