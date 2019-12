Maandag in 'EenVandaag': De Politieke Prestatie

Wat vinden mensen in het land de belangrijkste politieke prestatie van 2019? Welke partijen en politici hebben het meest bereikt? Wordt het een van de overwinningen bij de Provinciale Staten- of Europese verkiezingen, een van de bereikte politieke akkoorden, een nieuwe wet of besluit, of een andere bijzondere prestatie in de politiek?

In een speciale live-uitzending vanuit Den Haag, waarin teruggeblikt wordt op het parlementaire jaar, kiezen de 65.000 deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel de Politieke Prestatie van het Jaar.

'EenVandaag', maandag 16 december om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.