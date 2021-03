Maandag in 'De Smaak van Nederland': snacks

Om 18.00 uur zit Nederland te genieten van een bordje stamppot (mét juskuiltje) of een traditioneel AVG-tje. Althans, dat is het traditionele beeld van de Nederlandse eetcultuur.

Is de Hollandse Pot nog altijd onverminderd populair of kiezen we vaker voor een snelle pasta? Koken we zelf, gaan we voor pakjes en zakjes of winnen de verspakketten het in de keuken?

24Kitchen heeft een groot onderzoek uitgevoerd om erachter te komen wat de smaak van Nederland is. Culinair alleskunner Janny van der Heijden gaat met deze resultaten op pad in het nieuwe programma De Smaak van Nederland. Ze gaat onder andere met sterrenchef Joris Bijdendijk (RIJKS) op zoek naar onze eeuwenoude eetcultuur en maakt met rapper Donnie een nieuwe cafetariasnack.

Aflevering 5: Snacks

Wat zeker niet mag ontbreken in de Nederlandse keuken is de snack. Welk zijn het populairst en hoe worden ze bereid? Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders nog steeds massaal naar de kroket, frikandel en bitterbal grijpen. Al dan niet met een dubbeldip in de mosterd of mayo.

In deze aflevering maakt Janny samen met rapper Donnie een veganistische bamischijf en laat de Frietboetiek zien hoe zij patat op een bijzondere manier vers houden.

'De Smaak van Nederland', vanaf 22 februari elke maandag om 22.00 uur op 24Kitchen.