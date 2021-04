Maakt 'Radar' je maandag weer een beetje wijzer?

Het Nederlandse online veilingplatform CataWiki groeit internationaal enorm in populariteit. Bijzondere objecten in tachtig verschillende categorieŽn, van oldtimers tot postzegels, worden er onder het toezicht van 229 experts geveild aan kopers.

Het platform rekent tot wel 12,5 procent commissie aan kopers én verkopers, alsof ze een veilinghuis zijn. Terwijl experts de producten enkel via een foto bekijken. Maar wie neemt de verantwoordelijkheid als er beschadigde of zelfs neppe kavels onder de hamer gaan? Maandag in 'Radar'.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de lijst 'Wisselen ongewenst' opgesteld waarop medicijnen staan die niet gewisseld mogen worden, omdat zo'n medicijnwissel grote gevolgen heeft voor patiënten. Levothyroxine, de werkzame stof in schildkliermedicijnen, ontbreekt op deze lijst. Schildklierpatiënten die moeten wisselen van medicatie hebben vaak last van ernstige bijwerkingen en toch ontbreken deze medicijnen op deze 'niet-wisselenlijst'. Is dit een foutje of een bewuste keuze van het CBG? Schildklier Organisatie Nederland luidt in 'Radar' de noodklok en het CBG reageert in de studio.

'Radar', maandag 12 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.