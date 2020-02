Maaandag in 'Niet Zonder Ons': Arie en Peter

Foto: Omroep MAX - © Nico Kroon 2019

Op maandag 10 februari om 21.30 uur op NPO 1 zendt MAX 'Niet Zonder Ons' uit. In het programma gaan zes mensen met een hersenaandoening weer aan het werk. Presentator Martine van Os volgt de deelnemers bij dit traject.

Neuropsycholoog Erik Scherder legt uit waarom het zo ontzettend belangrijk is dat deze mensen weer deel uitmaken van de samenleving.

Aflevering 2

Arie en Peter, die beide dementie hebben, doen boodschappen voor een salade maar raken op de markt hun fiets én boodschappentas kwijt. Daphne gaat behoorlijk over de schreef tijdens een cateringklus op een congres. Hendrika solliciteert al 14 jaar zonder succes en is toe aan een werkend bestaan. Zij start als activiteitenbegeleider in een opvang voor (ex)verslaafden. Cor gaat zijn passie achterna en start met frisse moed in een wijnwinkel, maar de eerste ervaringen vallen tegen.

