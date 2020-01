Lucille Werner, Gregory Sedoc, thuisbakker Aline en meer in 'Doorbakken'

Foto: © Omroep MAX 2019

In de zesde aflevering van het MAX-programma 'Doorbakken' ontvangt presentator Irene Moors onder meer Lucille Werner en Gregory Sedoc. Janny en Robrt gaan op zoek naar het recept van de appeltaart van de oma van Maarten van Rossem.

Met haar gasten blikt Irene Moors terug op aflevering zeven van 'Heel Holland Bakt', waarin het thema afgelopen zondag Weer niet gelukt was.

Presentator Lucille Werner, onder meer bekend van 'Lingo' en 'Minister van Gehandicaptenzaken', is groot fan van Heel Holland Bakt. In 'Doorbakken' laat ze haar licht schijnen op de opdrachten en kandidaten. Ook voormalig hordeloper en NOS-analist Gregory Sedoc schuift aan. Hij heeft aan de hotelschool gestudeerd en is 'Heel Holland Bakt'-fan van het eerste uur.

Anat Ratzabi maakt kunst van chocola. Toevallig, want in 'Heel Holland Bakt' moesten de bakkers een chocolade bombe maken. In Doorbakken laat Anat zien hoe veelzijdig het product chocolade is.

Helaas moest afgelopen zondag bakker Aline de tent verlaten, maar gelukkig zien we haar terug in 'Doorbakken'. Ze krijgt bezoek van Robèrt; samen gaan ze chocolademousse maken. Verder gaan Janny en Robèrt op zoek naar het recept van de appeltaart van de oma van Maarten van Rossem. In De slimste mens gaf hij aan dat zijn mooiste verjaardagscadeau ooit, de appeltaart van zijn oma is. Maar dat recept is hij kwijt… Janny en Robèrt gaan met Maarten op zoek naar aanwijzingen om het recept van die taart terug te vinden. En natuurlijk gaat Robèrt heel veel appeltaarten bakken, om zo tot de ultieme taart te komen.

Tot slot zijn in de studio van 'Doorbakken' verschillende thuisbakkers aanwezig. Zij hebben, geïnspireerd door de baksels in de tent, hun eigen spektakelstuk gebakken.

'Doorbakken', woensdag 29 januari om 21.35 uur op NPO 1.