Lowlands 2022 volg je bij NPO

Thuisblijvende festivalliefhebbers hoeven dit jaar niets te missen van Lowlands. Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus doet NPO verslag van het festival via radio, televisie en online.

Als doorgewinterde festivalzender is NPO 3FM aanwezig op het terrein van Biddinghuizen om de thuisblijvers, bezoekers en online volgers op de hoogte te houden van alle muzikale hoogtepunten. Op NPO 3 is Lowlands op zaterdag 20 en zondag 21 augustus te zien. Een livestream van het festival is het hele weekend te volgen via themakanaal NPO 2 extra. Voor wie de festivalregistraties van dit jaar én vorig jaar terug wil kijken, kan terecht op NPO.nl/festival.

Ultieme festivalbeleving op 3FM

NPO 3FM doet live verslag van Lowlands vanuit de radiostudio op het festivalterrein. 3FM-dj’s spreken nieuwe talenten en gevestigde artiesten die optreden, ontvangen gasten in de studio en doen live verslag van alles wat zich afspeelt op het festivalterrein en zorgen zo voor de ultieme festivalbeleving zodat ook thuisblijvers niets hoeven te missen van Lowlands. 3FM heeft een eigen backstagelocatie waar exclusief artiesten optreden voor luisteraars en fans. De voltallige VPRO 3voor12-redactie deelt het hele weekend tips, maakt sfeerverslagen, foto’s, video’s en recenseert alle shows op 3voor12.vpro.nl en op de 3voor12 socials. De sessies op het festival zijn te horen én te zien via 3FM en 3FM.nl. Alle hoogtepunten zijn terug te zien op de online kanalen van 3FM.

3FM uitzendtijden:

Vrijdag 19 augustus

18.00 – 22.00 uur Rob Janssen & Wijnand Speelman

22.00 – 00.00 uur Jamie Reuter & Mark van der Molen

00.00 – 02.00 uur Campingradio met Rob Janssen

Zaterdag 20 augustus

16.00 – 19.00 uur Rob Janssen & Wijnand Speelman

19.00 – 22.00 uur Vera Siemons & Luc Sarneel

22.00 – 00.00 uur Eva Cleven & Herman Hofman

00.00 – 02.00 uur Eva Cleven

Zondag 21 augustus

16.00 – 19.00 uur Rob Janssen & Wijnand Speelman

19.00 – 22.00 uur Sophie Hijlkema & Timur Perlin

22.00 – 00.00 uur Olivier Bakker & Jamie Reuter

3FM Backstage

Festivalbezoekers maken kans om met 3FM backstage te komen voor een exclusieve ontmoeting met een artiest. Dat kan een muzikale sessie zijn, of een andere unieke ervaring. Op de thee bij Arlo Parks? Of een Q&A met Bring Me the Horizon? 3FM regelt het. Om toegang te krijgen tot 3FM Backstage staat er een ouderwetse telefooncel op het terrein. Festivalbezoekers kunnen een boodschap achterlaten voor hun favoriete artiest, live bellen met de dj’s in de radiostudio of toegang krijgen tot de exclusieve backstage ontmoeting.

Met je friends naar Lowlands

Ook dit jaar geeft 3FM weer de prijs ‘met je friends naar Lowlands’ weg waarbij een luisteraar kans maakt om samen met vrienden naar het festival te gaan. Tot en met vrijdag 19 augustus strijden de kanshebbers tegen elkaar om uiteindelijk als enige winnaar uit de bus te komen. Meer informatie staat op 3fm.nl/lowlands.

Lowlands op tv

Thuisblijvers hoeven niets te missen van het festival met de 3voor12 livestream op NPO 2 extra. Op vrijdag 19 augustus van 14.00 tot 01.30 uur, zaterdag 20 augustus van 12.00 tot 01.30 uur en zondag 21 augustus van 12.00 tot 01.00 uur zijn registraties van het festival terug te zien op het themakanaal, te vinden op kanaal 82 of via NPO Start, en op 3voor12.nl.

Op NPO 3 is op zaterdag 20 augustus om 22.40 uur het verslag van VPRO's 3voor12 op Lowlands te zien. Op zondag 21 augustus doet 3voor12 vanaf 21.50 uur verslag. De presentatie is in handen van Eva Koreman, Sagid Carter en Tim den Besten. Een week later, op zondag 26 augustus, zendt NPO 3 om 20.25 uur het programma ‘Podium Zwart op Lowlands’ van Omroep Zwart uit. Het programma biedt een podium aan nieuwe en gevestigde talenten. Ook is er een podium voor spoken word van bekende Nederlanders en worden internationale artiesten geïnterviewd.