Louis van Gaal en Yuval Noah Harari zondag te gast bij 'Humberto Op Zondag'

Met nog iets meer dan 60 dagen tot het WK maakt Louis van Gaal zijn selectie bekend voor de komende interlandperiode. Het zijn voor het Nederlands mannenelftal de laatste grote wedstrijden richting het WK voetbal.

Komende zondag is de bondscoach van Oranje te gast om te praten over zijn selectie, de weg naar het WK in Qatar en zijn gezondheid.

Verder te gast; de Israëlische historicus, filosoof en bestsellerauteur Yuval Noah Harari. Van zijn boeken zijn er meer dan 40 miljoen verkocht in 65 talen. Zijn eerste boek ‘Sapiens’ schoot als een raket naar de eerste plek in de bestsellerlijsten over de hele wereld. Zondag presenteert hij bij Humberto aan tafel zijn nieuwste kinderboek.

In 'Humberto Op Zaterdag' reageert coureur Nyck de Vries voor het eerst uitgebreid op zijn Formule 1-debuut van afgelopen week. Hij werd na zijn eerste race direct 'Driver Of The Day'. Ook presenteren Roxeanne Hazes en Rowwen Hèze op zaterdag hun bijzondere muzikale samenwerking. Zij treden op met hun nieuwe single 'Kwestie Van Geduld'.

'Humberto Op Zaterdag' elke zaterdag rond 22.40 uur en 'Humberto Op Zondag' elke zondag rond 21.50 uur bij RTL 4.