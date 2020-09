Lobke in nieuwe aflevering van 'Pretty & Single'

Lobke (38 jaar) woont samen met haar drie dochters in Arnhem. Op het eerste gezicht is Lobke een stoere vrouw met een gezonde dosis aan zelfvertrouwen. Echter verdwijnt haar zelfvertrouwen als sneeuw voor de zon zodra haar make-up eraf gaat.

Als een date heel gezellig is en Lobke blijft slapen, dan houdt ze haar make-up de hele nacht op. Liever uitgelopen make-up dan geen make-up. Mannen zien Lobke altijd als een stoer wijf, terwijl ze juist ook een hele zachte moeder is en graag voor anderen zorgt. Lukt het Lobke om zich kwetsbaar op te stellen en haar zachte kant te tonen aan de drie mannen op haar dates?

Het programma 'Pretty & Single' draait om zes single vrouwen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn. Ze zijn een groot deel van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet gevonden. In 'Pretty & Single' geven deze vrouwen zich letterlijk bloot en gaan op date zonder make-up. De presentatie is in handen van Tatum Dagelet.

