Lenny Kuhr, Berget Lewis, Teun Föhn en Bas Ragas en Anne-Meta in nieuw seizoen 'Bijbelen met Sterren'

In de EO-serie 'Bijbelen met Sterren' gaan dit seizoen drie bekende Nederlanders aan de slag met Bijbelteksten onder leiding van Amelandse dominee Anne-Meta Kobes.

In een villa dichtbij de duinen van Den Haag gaan Lenny Kuhr, Berget Lewis en Teun Föhn in gesprek over wat verschillende Bijbelteksten betekenen voor hen. Bas Ragas is de verteller van deze teksten. Iedereen deelt een bekend Bijbelverhaal die verbonden is met hun eigen levensverhaal. Ook krijgen ze een persoonlijke Bijbeltekst van Anne-Meta waarover ze met elkaar in gesprek gaan.

Lenny Kuhr is één van de deelnemers aan de voorjaarseditie van EO's 'Bijbelen met Sterren'. Kuhr: 'Door liedjes die ik zong in het Hebreeuws en in het Jiddisch maakte ik de verbinding met het Jodendom. Het Jodendom is mijn thuis geworden. Ik lees de Bijbel als ik in de synagoge ben. Er zijn veel Bijbelverhalen die ik heel mooi vind. Vooral van Mozes en het braambos. De Godsnaam ‘Ik ben die ik ben’ die dan klinkt, dat vind ik zo prachtig.'

Hemelvaart en Pinksteren

Bas Ragas is dit seizoen de verteller van alle bekende en bijzondere Bijbelverhalen. De maand mei staat dit jaar in het teken van twee christelijke feesten: Hemelvaart en Pinksteren. De eerste aflevering begint met het verhaal van Hemelvaart. De derde aflevering met Lenny Kuhr staat in het teken van Pinksteren. In de andere afleveringen gaat het onder meer over Jezus die loopt over het water en het verhaal van Jezus en de verzoeking in de woestijn.

Openheid

Anne-Meta Kobes over het tweede seizoen 'Bijbelen met Sterren': 'Ik vond het bijzonder dat de gasten zonder reserve in de Bijbelverhalen stapten en bereid waren om die verhalen te verbinden met hun eigen leven. Die openheid en dat gevoel ‘dit gaat over mij’ blijven me bij.'

'Bijbelen met Sterren' is wekelijks te zien vanaf 5 mei om 23.30 uur bij de EO op NPO 2.