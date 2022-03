'Lauren!' ontdekt de Ballroom scene in Parijs

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2022

Lauren duikt in de wereld van The Ballroom scene in Parijs. In deze wereld gaat het niet om traditioneel stijldansen. Het is een underground scene die is ontstaan onder de Afro- en latino Amerikaanse dragqueens in de jaren '60 in Harlem, New York.

Inmiddels heeft Parijs de grootste scene in Europa. Het is een plek waar mensen uit de LGBTQIA- community zichzelf kunnen uiten door dans en zich veilig voelen in een zogenaamde surrogaatfamilie.

'Lauren!', woensdag 2 maart om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.