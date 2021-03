Laatste aflevering van 'De Smaak van Nederland' over vlees, vis en vegan

Foto: 24Kitchen - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Hoe vegan is Nederland inmiddels of willen we toch nog steeds liever een stukje vlees of verse vis? Uit onderzoek blijkt dat afgelopen drie jaar het eten van vlees is afgenomen.

De belangrijkste redenen om minder vlees te eten zijn: milieu, gezondheid en dierenwelzijn. In de laatste aflevering test Janny echte vleeseters, bezoekt ze de visafslag en een vegan lab.

'De Smaak van Nederland', maandag 29 maart om 22.00 uur op 24Kitchen.