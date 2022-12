'Kruispunt Profiel' van...Abdelkader Benali

Meer dan honderd boeken heeft Abdelkader Benali op zijn naam staan. Daarnaast is hij marathonloper, acteur, kunstkenner, boekenveelvraat en amateurkok. Waar komt zijn enorme werklust en veelzijdigheid vandaan?

In de voorstelling waarmee Benali (47) momenteel in het theater staat, vertelt hij over zijn fascinatie voor het schilderij 'Terugkeer van de Verloren Zoon' van Rembrandt. Het confronteert hem met de relatie met zijn eigen ouders en hoe hij zich ontworteld voelt.

In dit tv-profiel komt onder andere Harpist Lavinia Meijer aan het woord. Ze voelt zich sterk verbonden met Benali. Beiden zijn niet in Nederland geboren, en ze delen het gevoel van ontheemd zijn.

Peter Nijssen, hoofdredacteur van De Arbeiderspers, ontleedt de haast en de gretigheid van Benali. 'Hij wil overal aanwezig zijn, hij wil ja kunnen zeggen. Abdelkader heeft ADHD, zeggen sommigen. Daar kan hij heel boos van worden.’

De zus van Benali laat zien hoe hij in de Rotterdamse flat waar hij opgroeide, zijn eigen wereld creëerde. Zijn beste vriend uit de middelbareschooltijd vertelt hoe ze samen de buitenbeentjes waren. En zijn leraar Nederlands blikt terug op Benali’s eerste stappen op het schrijverspad.

Abdelkader Benali, die op zijn vierde vanuit Marokko naar Nederland kwam, debuteerde op jonge leeftijd met Bruiloft aan Zee. Daarna volgde een grote stroom boeken, essays, columns en gedichten. Momenteel staat hij in het theater met de voorstelling ‘Moeder en zoon’. Ook verschenen er dit najaar een nieuwe roman, een graphic novel en nieuw fotowerk.

Waar is Benali naar op zoek, wélk verhaal wil hij vertellen? En wanneer vindt hij rust?

