'Kruispunt' over de revival van de volkstuin

De een veegt zijn paadje aan, de ander zit lekker te keuvelen op de veranda van zijn tuinhuisje of is actief bezig in de groentetuin. Het zijn de 'bewoners' van de oudste volkstuinvereniging van Nederland, Helpt Elkander in Rotterdam.

Allemaal op zoek naar rust, ruimte en groen om zich heen. 'Kruispunt' mag een kijkje nemen in dit bijzondere 'dorp' in de stad. Met 91 pareltjes van tuinen die soms al tientallen jaren beheerd worden door dezelfde mensen.

Zoals Hans en Trudy Vlug, in de tachtig, maar nog elke dag actief in hun volkstuin. Het valt niet altijd mee, maar ze zijn trots dat alles er nog keurig bij ligt. Hans: 'Heb je de goudvissen gezien in de vijver? Vooral als de zon schijnt blijven mensen even stil staan om ze te bewonderen.' Hans en Trudy zijn vanaf maart elke dag te vinden op de tuin, ze slapen er dan ook elke dag, net als veel andere bewoners. De meesten hebben geen balkon of tuin in hun stadse woning en dan is een volkstuin een perfecte oplossing.

Het hebben van een stukje groen in de stad heeft een enorme vlucht genomen sinds corona. Als je dan geen verre reizen kan maken, dan in ieder geval even weg uit je eigen omgeving. Dat was precies wat Johan Holthof dacht toen hij een volkstuin, met een volledig vervallen huisje kocht bij Helpt Elkander. Johan: 'Zodra ik het hek binnenstap dan komt er een soort rust over me heen, dan hoor ik de vogels en ruik ik de bloemen en dan voel je: dit heeft een mens nodig.'

Ine Keitz moet juist afstand nemen van haar tuin. 'Ik red het niet meer, mijn lijf kan het niet meer aan. Het was een lastige beslissing want hier heb ik mijn liefde voor tuinieren ontdekt en heel veel leuke mede-tuinders ontmoet. Ik vind het net een minimaatschappij; we hebben het leuk met elkaar en er is soms ook weleens gedoe, maar samen kom je er altijd uit.'

Ondanks dat Ine weggaat gunt ze de nieuwe bewoners het plezier van haar tuin. Zij stonden al lang op de wachtlijst voor hun eigen stekje in het groen. Zij kunnen vanaf nu genieten van alles wat Ine heeft opgebouwd. Volkstuinen zijn de groene longen van de stad, waar een diversiteit van mensen genieten van hun tweede thuis.

'Kruispunt', maandag 6 september om 22.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.