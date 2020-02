'Kruispunt': ouder achter de tralies

Foto: © KRO-NCRV 2019

Je vader of moeder langdurig opgesloten in de gevangenis, een nachtmerrie voor elk kind. Voor Jochien (40), Terry (26) en Beau (15) de harde werkelijkheid.

In 'Kruispunt' de openhartige verhalen van deze beschadigde maar ook veerkrachtige kinderen van (ex-)gedetineerden.

Jochien zag haar vader meer in de gevangenis dan thuis. Bijna haar hele leven heeft hij achter de tralies gezeten. Elke maand ging ze, samen met haar moeder, naar haar vader. De ene keer in Vught dan weer in Nieuwegein, ze reisde veel gevangenissen af. 'Ik zag hem niet vaak, maar ik heb altijd gevoeld dat ik speciaal voor hem ben. We belden soms wel een paar keer per dag.' Toch is Jochien ook zwaar teleurgesteld dat ze geen normale jeugd heeft gehad. 'Hij is nu drie jaar vrij en licht aan het dementeren, daarom koester ik elk moment dat we samen zijn.'

Beschadigd

De afwezigheid van een vader of moeder die in de gevangenis zit, beschadigt de ouder-kindrelatie. Elkaar regelmatig zien in een prettige omgeving is dan belangrijk. Gelukkig is hier in de loop van de jaren steeds meer aandacht voor. Terry: 'Jarenlang zweeg ik angstvallig over het gemis van mijn vader, bang voor stigmatisering, maar nu treed ik juist met mijn verhaal naar buiten. Ik geef lezingen aan personeel uit de gevangenis, maar ook in het land. Door mijn ervaringen te delen hoop ik dat er meer inzicht en begrip komt voor kinderen zoals ik.'

Gemis

Als kind horen dat je moeder lange tijd niet meer thuis komt doet pijn. Beau werd er vijf jaar geleden mee geconfronteerd. Als hij daaraan terugdenkt moet hij wel een traantje wegpinken. 'Ik mis mijn moeder. Ik zou graag weer lekker met haar op de bank zitten, samen iets lekkers eten en gewoon knus tegen elkaar aanzitten. Maar dat kan voorlopig niet. Daarom probeer ik er zo positief mogelijk mee om te gaan en als we dan bij elkaar zijn te genieten.'

In 'Kruispunt' aan het woord Jochien, op bezoek bij haar vader Terry, die aan het werk is in de gevangenis en Beau die zijn moeder opzoekt. Indringende portretten van kinderen van (ex-)gedetineerden.

'Kruispunt', maandag 3 februari om 22.50 uur op NPO 2.