'Kruispunt' maandag over aaibare zorg

In de Week tegen Eenzaamheid én de dag na dierendag een reportage over de troost die honden kunnen brengen. Labradoodles Loena, Harrie en Hendrik maken het leven van veel ouderen een beetje mooier.

Sjaak Monsieurs (88) woont sinds kort bij zijn vrouw op de gesloten afdeling van zorglocatie Venloene. Het valt hem zwaar om zijn vrijheid te verliezen en veel minder aanspraak te hebben. 'De mooie momenten met verzorgende Nicole en haar hond Loena maken mijn leven weer een stuk lichter.'

Mevrouw Lokum uit Delfzijl woont zelfstandig en is bang thuis te vereenzamen. Ze krijgt regelmatig bezoek van Cynthia en haar labradoodle Hendrik. 'Als de hond hier is voel ik mij rustiger, ik wil ook hém blij maken!'

De honden zorgen ervoor dat zorgverleners makkelijker contact maken. 'Kruispunt' over de waardevolle betekenis van labradoodles in het leven van ouderen. Een reportage over onvoorwaardelijke dierenliefde en aaibare zorg.

'Kruispunt', maandag 5 oktober om 22.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.