'Kruispunt': Leraar als reddingsboei

De scholen zijn weer begonnen. Gehoopt werd dat er 'gewoon' les kon worden gegeven, maar niets is minder waar: corona beheerst nog steeds ons leven. Aan het begin van het nieuwe schooljaar volgt 'Kruispunt' drie docenten en hun leerlingen bij het uitvoeren van hun vitale beroep in deze hectische tijd.

'Ik had niet kunnen bedenken dat ik tijdelijk pleegouder van één van mijn leerlingen zou worden.'

Juriaan Visser is docent en mentor op de Praktijkschool in Hoorn en merkte dat leerlingen school echt misten. 'In de coronatijd ervaar je hoe je als school een stabiele en veilige basis voor kinderen bent. Want er is extra stress door het thuiszitten in een gezin waar bijvoorbeeld weinig geld is, ouders onverwachts ontslagen worden of heel klein behuisd zijn. Ik vond het altijd al heel belangrijk dat ik meer kan doen dan alleen de algemene kennisoverdracht.' Tijdens de crisis is één van de leerlingen van Juriaan bij hem in huis komen wonen.

Bij veel leraren kwam er tijdens de coronacrisis een onvermoede kracht vrij, terwijl leraren het al zwaar hebben en onder grote druk staan. Grote klassen, veeleisende kinderen, nog veeleisender ouders, een lerarentekort en ook nog even lesgeven. Nu werd voor iedereen zichtbaar hoe vitaal hun rol is.

Ook van Thom van Dongen werd veel extra's gevraagd. Hij is leraar van de jongste kinderen uit groep 1 en 2 en werkt op een school in Amsterdam-West. 'We gaven vanuit huis les en later in kleine groepjes op school. Wij als leraren hebben actief moeite gedaan om met de ouders en dus de kinderen in contact te blijven. Dat is verrassend goed gegaan en er zijn bijzondere gesprekken tot stand gekomen, ook tussen de leerlingen onderling. Je ziet echt het voordeel van werken in niet te grote groepen.'

Aan het begin van het nieuwe schooljaar staan leraren voor misschien wel de spannendste fase in hun loopbaan: wat zal de herfst brengen? Kunnen ze les blijven geven, en weten ze de kinderen te bereiken die extra zorg en aandacht nodig hebben?

'Kruispunt' over bevlogen leraren en hun onmisbare rol voor kwetsbare kinderen.

