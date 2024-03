In het Brabantse dorpje Heeswijk-Dinther ligt de Abdij van Berne. Hier wonen tien Norbertijner broeders, die een leven leiden van bidden, en werken buiten het klooster.

Sinds drie jaar bieden ze op hun terrein onderdak aan een huis van de Leermakers Autismegroep.

Bernehuis

Twaalf mensen met autisme wonen onder professionele begeleiding in het Bernehuis, een modern gebouw vlak achter de statige abdij. Voor de broeders is het vanzelfsprekend om ruimte te bieden aan deze groep. Abt Denis Hendrickx: 'Wat je zondags preekt, moet je maandag doen. Wij vinden het heel belangrijk dat het gebouw een maatschappelijke functie heeft.'

Rust en stilte

Net als de monniken hechten de bewoners van het Bernehuis erg aan de rust en de stilte van deze plek. Mensen als Marc, Pim, Justin, Dave en Rens gedijen er goed bij. Ze hebben allemaal autisme, maar zijn heel verschillend in hun doen en laten. Sommigen werken een of twee dagdelen buiten het huis, voor anderen is dat te veel. Ze koken en eten in de gezamenlijke huiskamer. Er is heus wel eens wat, maar de sfeer op de groep is goed: 'We accepteren elkaar zoals we zijn', zegt Pim.

Eén plek, twee werelden: veel contact met de broeders in het klooster hebben de bewoners nog niet, maar voorzichtige belangstelling is er wel. In 'Kruispunt': een portret van de bewoners en hun bijzondere woonplek.

'Kruispunt: Eén plek, twee werelden', zondag 3 maart om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.