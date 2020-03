'Kruispunt': De onderduikkinderen van Friesland

Foto: © KRO-NCRV 2019

In 2020 vieren en gedenken we dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd. De groep overlevenden die nog kan vertellen over deze periode wordt steeds kleiner.

Bert Barend (77) en Elli Slier (86) zijn twee van de honderden kinderen die in de kleine dorpjes in Friesland onderdak kregen tijdens de oorlog. In deze aflevering van 'Kruispunt' nemen ze ons mee terug naar Friesland, naar de plek waar zij woonden met hun onderduikouders.

Band ook na de oorlog

Tijdens de oorlog voelde Bert zich vrij en veilig in de kleine gemeenschap van het Friese dorp Oudega. De band met Friesland en de familie die hem redde zijn Bert ook na de oorlog heel dierbaar gebleven. Elke vakantie was Bert bij heit en mem; Jelle en Jeltje de Vries voelden als zijn tweede ouders. Bert, maar ook zijn broer, journalist Frits Barend, heeft uit dankbaarheid zijn kinderen vernoemd naar Jelle en Jeltje.

Geadopteerd

Veel onderduikkinderen hebben de banden met de onderduikfamilies nooit verbroken. Voor Elli liep het anders. Haar ouders hebben de oorlog niet overleefd, waardoor ze uiteindelijk werd geadopteerd door haar pleegouders. Dat betekende wel dat ze ver weg van haar broer en zus bleef wonen. Maar dat wilde Elli liever, dan weer weggehaald worden bij haar nieuwe ouders.

In 'Kruispunt' een eerbetoon aan de onderduikkinderen en de tijdelijke ouders die deze kinderen hebben gered. Elli, Bert en Frits vertellen over de Friese gastvrijheid, de angst om verlaten te worden en hun dankbaarheid voor hun onderduikouders.

Veel activiteiten in Friesland

Naast de 'Kruispunt'-uitzending staat vanaf half maart heel Friesland in het teken van de onderduikkinderen van Friesland. Er is een tentoonstelling in Leeuwarden, er komt in april een theaterstuk en in mei zijn er twee grote bijeenkomsten om samen met de Friese bevolking de oorlog te herdenken en de bevrijding te vieren. Voor meer informatie, kijk op https://www.joodsekinderen.nl/

'Kruispunt,' maandag 9 maart om 22.50 uur op NPO 2.