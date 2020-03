'Kruispunt': De inspiratie van….. Sander de Kramer

Foto: © KRO-NCRV 2019

Waar gaat het om in het leven? Hoe word je gelukkig? Het zijn vragen waar we te weinig bij stil staan, gedreven als we worden door de waan van de dag, altijd op weg naar een volgende afspraak.

'Kruispunt' gaat met een inspirerende gast op zoek naar de zin van het bestaan. Dit keer is dat Sander de Kramer (1973). Volgende maand krijgt hij de Four Freedoms Award, een grote, internationale prijs die eerder werd uitgereikt aan mensen als Nelson Mandela, de Dalai Lama en voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan. Hij krijgt de prijs onder andere voor zijn baanbrekende werk in het Afrikaanse land Sierra Leone, waar hij met zijn Sunday-Stichting honderdduizenden kinderen een beter leven bezorgt. Sander werd door de inwoners tot 'chief' benoemd, een soort burgemeesterstitel voor het leven.

Al bijna veertig keer reisde hij naar het land (dat bekend staat als een van de ellendigste plekken op aarde), waar hij een eigen lemen hut heeft om in te wonen. Gevraagd naar zijn 'levenslessen', zegt De Kramer: 'Dat je overal, hoe groot de modderput ook is, mooie, inspirerende mensen tegenkomt die bereid zijn hun leven op het spel te zetten om de wereld beter te maken.' Hij maakt korte metten met 'de gloeiende plaat'-gedachte. 'Dat hoor je vaak, het is 'een druppel op een gloeiende plaat'. Je kunt je achter de gedachte verschuilen om niet in actie te hoeven komen, maar voor de mensen daar is het géén druppel, het is hun leven. En elk leven dat je beter kan maken is de moeite waard.'

In 2013 kwam Sander de Kramer zichzelf tegen. Ook zijn bevlogenheid, gedrevenheid en energie bleek een grens te kennen. Hij kreeg last van evenwichtsstoornissen en tinnitus, een harde piep in zijn oren. Dat had zo'n impact op zijn leven dat hij heeft overwogen eruit te stappen. De evenwichtsstoornissen verdwenen, maar de piep is gebleven. Sander heeft een manier gevonden om ermee te leven. Levenslessen van een 'wandelende prozacpil', oftewel de rasoptimist Sander de Kramer.

'Kruispunt', maandag 2 maart om 22.50 uur op NPO 2.