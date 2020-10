'Kruispunt': de dader reed door

Deze zomer werd op de weg naar Marken het lichaam van de 14-jarige Tamara gevonden. De politie vermoedt dat ze is doodgereden en vervolgens achtergelaten.

Het is nauwelijks voor te stellen, maar doorrijden na een ernstig ongeluk gebeurt ongeveer drie keer per dag.

In deze 'Kruispunt'-uitzending zien we de verhalen van Veerle, Anke en Bep die vorig jaar werden aangereden en waarbij de bestuurders hen aan hun lot overlieten.

Bep overleefde de klap niet en de veroorzaker werd nooit gevonden. Haar zoon Ger: 'Hoe kan iemand nu al meer dan een jaar rondrijden met de wetenschap dat hij de dood van mijn moeder op zijn geweten heeft?'

Anke herstelde en zocht met haar dochter Anette de doorrijder in de gevangenis op. 'Hij zat gebogen en schaamde zich. Hij zei dat het hem speet.'

Veerle is ook op de weg terug. Ze wil anderen bewust maken van de impact van een dergelijk ongeluk en zet zich in voor Veilig Verkeer Nederland. 'De bestuurder liet me hulpeloos achter. Lang heb ik me afgevraagd: was ik dan helemaal niks waard?'

