'Kruispunt': (Bijna) failliet door Corona

De eerste coronafaillissementen zijn inmiddels een feit, maar de grote vloedgolf moet nog komen. Uit CBS-onderzoek blijkt dat bijna de helft van de 1,8 miljoen bedrijven in Nederland een faillissement vreest als de crisis aanhoudt.

Faillissement-experts denken dat er in ieder geval zo’n 150.000 bedrijven gaan omvallen. KRO-NCRV 'Kruispunt' laat drie ondernemers aan het woord die door de coronacrisis in grote problemen kwamen.

Ria en Pieter Thelen staan aan het hoofd van modecentrum Thelen in Limburg. Na 143 jaar zijn zij degenen die de deuren van het familiebedrijf moeten sluiten. Met een grote faillissementsverkoop ('Buy-Bye'), nemen ze afscheid van hun vaste klanten. En van hun personeel. 'Dat vind ik het ergste. Mensen die hier 30 jaar of langer hebben gewerkt, die komen nu op straat. Dat doet pijn.'

Siebe Pel maakte zijn jongensdroom waar met de oprichting van Bus & Coach Trade BV, maar corona legde de handel in tweedehandsbussen stil. In een lege bedrijfshal vertelt hij over zijn toekomstplannen. 'Vooruit is de weg', is zijn levensmotto; ondanks zijn faillissement zit hij niet bij de pakken neer. 'Al voeg ik er nu wel aan toe: 'Armoede houdt me netjes'.'

En Hellen Vyant, eigenaresse van een schoonheidssalon, kon tot haar grote blijdschap op 12 mei weer open, maar ligt wakker van de schulden die ze door de coronacrisis heeft opgebouwd. 'Ga ik het redden? De onzekerheid over de toekomst voelt soms als een strop om mijn nek.'

In 'KRO-NCRV Kruispunt' drie aanpakkers over hun financiële zorgen, het afscheid van hun bedrijf en de vraag: hoe nu verder?

'Kruispunt', maandag 8 juni om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.