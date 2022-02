'Kruispunt' belicht de andere kant van Typhoon

In 'Kruispunt' een intiem en inspirerend portret van de mens achter de artiest Typhoon, ofwel Glenn de Randamie. Deze rapper uit Zwolle groeide uit van onzekere stotteraar tot geliefd ritmisch dichter.

Na de doorbraak van zijn succesvolle album ‘Lobi da Basi’ is Typhoon niet meer van podia af te denken. Met zijn swingende muziek krijgt hij zelfs de koninklijke familie aan het dansen. Zijn poëtische en toch herkenbare teksten snijden gevoelige onderwerpen aan als geloof, racisme en het Nederlandse slavernijverleden. Waar komt zijn drive en inspiratie vandaan? Typhoon door de ogen van intimi en mensen uit het vak.

Familie De Randamie woonde als enige Surinaamse familie in het dorpje ’t Harde. In het protestants-hervormde gezin wordt over gevoelens niet gesproken, wel is muziek een bindende factor. Ook Glenn wordt aangeraakt door de muziek, de tot dusver stille, bescheiden jongen vindt zijn stem. Broer Kevin en rapper Blaxtar: 'Hij had in een paar jaar wel twintig aliassen. Typhoon is uiteindelijk blijven hangen.' Zijn succes groeit, maar in 2010 wordt het stiller rondom Typhoon. Een eerste burn-out brengt hem in financiële moeilijkheden. Hij woont maandenlang bij jeugdvriend Richie Kartosonto: 'Als je maandenlang met iemand opstaat en naar bed gaat, leer je iemand van zó dichtbij kennen. We hebben samen gehuild en gelachen over onze problemen.'

Glenn reist naar Suriname: de inspiratiebron voor het album ‘Lobi da Basi’. 'Hij weet met zijn teksten precies de kern te raken. Zo mooi hoe hij bijvoorbeeld God als vrouw aanspreekt', vertelt presentator en muziekkenner Eric Corton. Het succes van ‘Lobi da Basi’ is overweldigend. Glenn wil zijn band en publiek niet teleurstellen. Een tweede burn-out volgt. Hij schrijft een noodkreet: 'God, S.O.S.' Glenn besluit zijn geloof te hervormen en laat zich thuis opnieuw dopen in zijn badkuip. Met vriend en rapper Freez (Deniz Wittebol) begint hij op therapeutische wijze muziek te maken, en een nieuw album ontstaat. 'Toen hij over de maak van ‘Lichthuis’ en over de wedergeboorte van zijn geloof vertelde op nationale televisie, hield ik mijn adem in. Ik dacht: dit kan slecht uitpakken. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Glenn vertelt altijd alleen over dingen waar hij heilig in gelooft, ik denk dat mensen dat toch aanvoelen.'

Waar Glenn het gesprek opent over geloof, doet hij dat ook in de strijd tegen racisme. 'De manier waarop hij het debat aansnijdt en over het slavernijverleden van ons land praat, is zo geraffineerd. Hij gaat niet de barricades op, maar smeert ook geen honing om de mond. Het gaat hem om het creëren van bewustzijn. Het is echt een verbinder, een bruggenbouwer tussen groepen mensen', vertelt zangeres en vriendin Wende Snijders.

