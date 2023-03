KRO-NCRV's 'Spoorloos': Cold Case Iris

Tien jaar geleden deed Iris bij 'Spoorloos' een oproep om in contact te komen met haar vader John uit Utrecht. De moeder van Iris had een kortstondig contact met hem en raakte zwanger.

Ze was niet in staat om voor Iris te zorgen en stond haar af ter adoptie. Toen Iris met haar moeder in contact kwam, vertelde zij dat John op zijn zolderkamer een tekentafel had staan en muziek maakte. De tv-oproep had destijds geen resultaat.

Iris hoopt dat een DNA-databank haar een nieuwe kans biedt in haar zoektocht. 'Spoorloos' helpt haar met het uitzoeken van haar stamboom en doet een verrassende ontdekking.

Herkansing Iris in zoektocht naar vader

