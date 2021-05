KRO-NCRV's 'Petrus in het Land': Feest van hoop

Foto: © KRO-NCRV 2021

Petrus is deze zaterdag voor Pinksteren op bezoek in de prachtige Ruïnekerk, waar de Protestantse Gemeente van Bergen op zondag bij elkaar komt. Het thema van de aflevering is 'Feest van Hoop'.