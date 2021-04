KRO-NCRV's 'Kruispunt:' de maatschappelijke antenne van Máxima

Koningin Máxima wordt in mei vijftig. Ze is het populairste lid van het Oranjehuis en we kennen haar vooral van haar mooie glimlach en modieuze creaties. Maar ze is meer dan dat.

Naast de koning staat een vrouw die zich met volle overgave wil inzetten voor onze samenleving. En die probeert te inspireren en te verbinden. Wat drijft haar? Hoe maakt ze het verschil? Maar ook: wat is haar valkuil?

'Kruispunt' spreekt met schrijfster Marcia Luyten. Ze maakte een biografisch portret van de koningin. 'Ze komt uit een geëngageerde familie met sterke geëmancipeerde vrouwen. Maatschappelijke betrokkenheid is haar met de paplepel ingegoten. Er loopt een rechte lijn van haar jeugd in Argentinië naar haar rol nu hier in Nederland. In alles wat ze aangrijpt is ze authentiek. Dat is haar kracht.'

Hans Clevers, voormalig wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderoncologie, vertelt dat de koningin zeer betrokken is en niet schroomt om zelf in actie te komen. 'Een ziekenhuis wilde haar uitnodigen, maar had nog een rekening bij ons open staan. Door de telefoon zei ze dat ze best wilde komen maar dat dan eerst die factuur betaald moest worden. Niet veel later stond het bedrag op onze rekening.'

Royalty-watcher Rick Evers volgde Máxima een jaar lang voor het boek dat hij over haar schreef. Hij zag een professionele en invoelende koningin. Hij was verbaasd toen hij hoorde dat ze in coronatijd met haar gezin naar Griekenland was afgereisd. En vraagt zich af waarom haar maatschappelijke antenne toen niet goed afgesteld stond.

In 'Kruispunt' komen ook gewone Nederlanders aan het woord die de jarige Máxima de afgelopen jaren hebben ontmoet. Zoals kankerpatiëntje Saméo en zijn moeder Saskia. 'Het treffen was erg ontroerend. Máxima gaf Saméo een kus. En ze hebben geknuffeld. Haar liefde voor de zieke kinderen spatte ervan af. Er ging een enorme kracht van haar uit.'

