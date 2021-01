KRO-NCRV's 'Kruispunt' - wandelen: het ritme van de vertraging

Wandelen is (her)ontdekt tijdens de coronacrisis. Uit onderzoek van Stichting Wandelnet blijkt dat 72% van de Nederlanders (mei 2020) juist nu een rondje wandelt. Waarom doen we dat? Wat ervaren we tijdens het wandelen? En welk effect heeft wandelen nu echt op lichaam, geest en ziel?

'Kruispunt' gaat de paden op met zanger Tim Knol, die onder meer door wandelen veertig kilo afviel en in coronatijd een wandelclub oprichtte. Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder legt uit waarom wandelen juist nu zo belangrijk is. 'Bij inactiviteit is het afweersysteem laag, als je in actie komt neemt dit meteen weer toe.' Zelf loopt hij graag in het Amsterdamse Bos met 'Ommetje', een wandelapp die de Hersenstichting samen met Scherder ontwikkelde.

Het echtpaar Henk Korevaar en Jacqueline Kortekaas houdt van doelgericht wandelen. Omdat lopen in het buitenland niet kan, besloten ze langs de contouren van Nederland te lopen en halen hiermee geld op voor het KWF. Jacqueline: 'We zijn op 9 september in Noordwijk begonnen. Dit is de plek waar ik de eerste kus van Henk kreeg.'

Dat lopen van alle leeftijden is en lichamelijk ongemak niet altijd betekent dat je moet stoppen met wandelen, bewijzen de rollatorlopers uit Oostzaan. Zij lopen elke week georganiseerde wandeltochten van zo’n vier kilometer door natuurgebied ‘t Twiske. Het is een initiatief van Stichting Gezond Natuur Wandelen.

Een 'Kruispunt'-uitzending die gaat over het ritme van de vertraging in een turbulente tijd.

