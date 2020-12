KRO-NCRV's 'Jacobine op 2' met speciale gast: zangeres Michelle David

Foto: © KRO-NCRV 2020

'Ik denk dat Kerst een baken van hoop wordt in deze moeilijke tijd'. Dat zegt zangeres Michelle David over Kerst in coronatijd. In twee speciale afleveringen van Jacobine op 2 praat Jacobine met Michelle over haar leven, geloof, soulmuziek en de boodschap die zij wil meegeven.

Tussen de gesprekken door zien we veel nummers uit het kerstconcert met Michelle David & The Gospel Sessions, dat op kerstavond is te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

Een van de nummers die zij zingt is een prachtige soulvolle uitvoering van Silent Night. Daarnaast verrast ze ons met nieuwe kerstliederen. Vrolijk en dansbaar, maar ook ingetogen. Altijd met en vleugje soul. Voor de zangeres staat het woord 'soul' voor de ziel die hunkert naar voeding. In haar teksten steekt ze niet onder stoelen of banken dat God in haar dagelijkse leven met haar meegaat.

Michelle David groeide op in New York en zong vanaf haar vierde al in de kerk. Ze zong onder andere als achtergrondzangeres bij Diana Ross. Door theaterproducent Henk van der Meijden kwam ze in Nederland terecht, waar ze nu alweer jaren woont. Samen met een aantal muzikanten vormt zij de band Michelle David & The Gospel Sessions. Ze waren onder andere te zien in de allerlaatste aflevering van 'De Wereld Draait Door'.

Kerst met Michelle David & the Gospel Sessions

Op kerstavond vertelt de in New York geboren zangeres Michelle David ons het kerstverhaal in gospelsongs, waar je niet bij stil kunt blijven zitten. Michelle verbindt het eeuwenoude verhaal van de geboorte van Jezus met haar eigen levenservaringen. Het feestelijke concert komt vanuit Paradiso in Amsterdam. Speciale gasten zijn Typhoon en Jeangu Macrooy.

Het kerstconcert met Michelle David & The Gospel Sessions is op vrijdag 25 december om 23.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

De speciale uitzendingen van 'Jacobine op 2 'met Michelle David zijn te zien op 19 en 26 december om 17.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.