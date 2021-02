KRO-NCRV's 'Jacobine op 2': maakt soberder leven gelukkiger?

Het is vastentijd of veertigdagentijd en dat was reden voor Jacobine Geel om te praten met schrijver Erik Jan Harmens, monnik Thomas Quartier en met Marjolein Jonker, de eerste Tiny Housebewoner.

Welke keuzes hebben zij gemaakt en wat brengt versobering hen? De vraag is ook waarom we soberder of eenvoudiger zouden willen leven in deze coronatijd waarin al zo weinig mag?

Benedictijner monnik Thomas Quartier: 'Als iets je opgedrongen wordt, bijvoorbeeld het vasten in de lockdown, dat betekent niet dat je het niet kunt omhelzen. Dat je niet toch kan proberen juist tijd te maken voor bezinning. Dat bevordert dat je open bent voor het leven.'

Tiny Housebewoner Marjolein Jonker: 'Of de vastentijd helpt weet ik niet, maar het is altijd goed om te laten zien dat het ook anders kan. Even bewust zijn, even stilstaan: wat hebben we echt nodig? Worden we wel gelukkig van meegaan in de ratrace? Hoop ik dat we het na de vastentijd vast zullen houden.'

Schrijver Erik Jan Harmens stopte jaren geleden radicaal met drinken: 'Ik denk dat het heel mooi kan zijn om even je rug naar die overvloed te keren, even het tegenovergestelde te doen. Bijna een overvloed aan niet, dat we daar ook de schoonheid van in leren zien, in plaats van altijd maar meer.'

'Jacobine op 2', zondag 28 februari om 17.10 uur op bij KRO-NCRV op NPO 2.