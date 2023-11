KRO-NCRV's 'De Rijdende Rechter': Gevit bij de inrit

'De Rijdende Rechter' reist af naar het Limburgse Brunssum. Daar kan de 88-jarige mevrouw Groenewold sinds de herinrichting van de weg waaraan ze woont, niet meer veilig haar oprit afrijden.

Waar ze eerder uitkwam op een groenstrook, komt ze nu direct op het fietspad terecht. Een hoge heg bij de buren blokkeert al het zicht. Levensgevaarlijk, vinden mevrouw Groenewold en haar zoon. Mocht er ooit een ongeluk gebeuren, dan is de gemeente daarvoor verantwoordelijk volgens het tweetal. De wethouder van Brunssum is het daar niet mee eens. Je bent als verkeersdeelnemer zelf verantwoordelijk. Daarnaast is de herinrichting ook nog eens in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. Hoogste tijd dus, voor Mr. Reid om op zoek te gaan naar een passende oplossing.

