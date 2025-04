KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten' viert 750 jaar Amsterdam met feestelijke special

Ter ere van het 750-jarige bestaan van onze hoofdstad komt KRO-NCRV op maandag 28 april met een speciale aflevering van het duurzame lifestyleprogramma 'BinnensteBuiten'. Vanuit het hart van Amsterdam laten verschillende experts van 'BinnensteBuiten' zien hoe verleden en heden samenkomen.

Van een stadswandeling over de Wallen met architectuurhistoricus Valentijn Carbo, tot een culinair bezoek aan het Rijksmuseum met chef-koks Rosah van Schendelen en Joris Bijdendijk.

Stadswandeling met architectuurhistoricus Valentijn Carbo

Een half jaar vóór de officiële jubileumdatum op 27 oktober start architectuurhistoricus Valentijn Carbo zijn ontdekkingstocht door de stad. De BinnensteBuiten-expert leidt de kijker door de scheef oplopende steegjes aan het Damrak waar Amsterdam ooit ontstond, bezoekt de 17e-eeuwse gildekamer in het Waaggebouw en eindigt in het middeleeuwse Bethaniënklooster op de Wallen. Via de website van 'BinnensteBuiten' is de volledige wandelroute van Valentijn te downloaden. Ook is daar een top 10 te vinden van de mooiste historische panden in Amsterdam, die het KRO-NCRV-programma eerder in beeld bracht.

De smaken van Mokum

'BinnensteBuiten'-chef Rosah van Schendelen gaat met sterrenkok Joris Bijdendijk naar het Rijksmuseum om via kunstwerken de culinaire geschiedenis van Amsterdam te ontrafelen. Geïnspireerd door schilderijen uit de Gouden Eeuw zetten zij – samen met culinair journalist Diny Schouten – een traditioneel Amsterdams stokvisgerecht opnieuw op de kaart.

Wilde natuur, midden in de stad

Wist je dat er in Amsterdam nog echte wildernis te vinden is? Natuurbeheerder Willem Pepping neemt de kijker mee naar De Bretten, een uniek natuurgebied vlakbij Sloterdijk. Hier leven bijzondere planten én dieren, zoals de blauwborst en de boommarter. Kijkers die zelf ook op avontuur willen gaan, kunnen op de website van BinnensteBuiten de natuurroute vinden.

'BinnensteBuiten special: 750 jaar Amsterdam', maandag 28 april om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.